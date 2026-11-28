Un joven de unos 20 años ha resultado herido este sábado después de caer desde una plataforma situada a una altura de entre seis y siete metros en un centro de tratamiento de residuos ubicado en la carretera N-601, en Valladolid.

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Según ha recogido Europa Press, el suceso se ha producido sobre las 8:18 horas, cuando el Centro de Emergencias 112 de Castilla y León ha recibido una llamada alertando de la caída del varón. Tras precipitarse, el joven ha quedado inconsciente y presentaba una herida en la cabeza.

Ante la situación, la sala de operaciones del 112 ha dado aviso a la Policía Local, al Cuerpo Nacional de Policía y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que ha movilizado una UVI móvil hasta el lugar para atender al herido.

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