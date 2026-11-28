Un joven de unos 20 años ha resultado herido este sábado después de caer desde una plataforma situada a una altura de entre seis y siete metros en un centro de tratamiento de residuos ubicado en la carretera N-601, en Valladolid.
Según ha recogido Europa Press, el suceso se ha producido sobre las 8:18 horas, cuando el Centro de Emergencias 112 de Castilla y León ha recibido una llamada alertando de la caída del varón. Tras precipitarse, el joven ha quedado inconsciente y presentaba una herida en la cabeza.
Ante la situación, la sala de operaciones del 112 ha dado aviso a la Policía Local, al Cuerpo Nacional de Policía y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que ha movilizado una UVI móvil hasta el lugar para atender al herido.
Los sanitarios han prestado una primera asistencia al joven en el propio centro de tratamiento de residuos y, posteriormente, han procedido a su traslado en UVI móvil al Hospital Universitario Río Hortega de Valladolid.