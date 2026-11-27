El alcalde pedáneo de Orón, localidad perteneciente a Miranda de Ebro (Burgos), ha sido detenido esta semana por un presunto delito de agresión sexual a una menor de 13 años. El regidor, que permaneció una noche en los calabozos, ha quedado en libertad con una orden de alejamiento de la víctima, según ha recogido Europa Press.

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Según Europa Press los hechos investigados estarían relacionados con presuntos tocamientos a la menor. A la espera de que se determine la calificación jurídica de lo sucedido, el caso podría conllevar, si se considera agresión sexual, una pena de hasta cuatro años de prisión, de acuerdo con la información publicada.

Tras conocerse la detención, el alcalde ha presentado su dimisión y ha renunciado a su militancia en el Partido Popular. Por su parte, la formación política ha anunciado su suspensión temporal de militancia.

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La situación también ha provocado la reacción de Izquierda Unida de Castilla y León, que ha condenado los hechos y ha reclamado que se garantice la protección de la menor y de su familia. La formación ha pedido una actuación inmediata de las instituciones para ofrecerles apoyo y evitar cualquier difusión de datos que puedan identificar a la niña.