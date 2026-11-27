La Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León ha publicado este viernes en el BOCyL la convocatoria de 1.000 plazas para acceder al Cuerpo de Catedráticos de Enseñanza Secundaria, distribuidas en 34 especialidades.

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Del total, 900 plazas corresponden al turno libre y 100 están reservadas para personas con discapacidad reconocida.

El procedimiento se realizará mediante un concurso de méritos, sin pruebas de oposición. Se valorarán aspectos como la actualización científica y didáctica, la participación en proyectos educativos y la trayectoria docente.

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Por especialidades, Lengua Castellana y Literatura lidera la oferta con 150 plazas, seguida de Matemáticas (108), Inglés (103), Geografía e Historia (96) y Orientación Educativa (67).

Para participar será necesario ser funcionario de carrera del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria, acreditar al menos ocho años de antigüedad, ser titular de la especialidad correspondiente y tener destino en el ámbito de gestión de la Consejería de Educación de Castilla y León.

Las solicitudes deberán presentarse exclusivamente por vía electrónica entre el 13 de enero y el 2 de febrero de 2027, a través de la sede electrónica de la Administración autonómica.