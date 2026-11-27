Un todoterreno pasando por encima de las piernas de un hombre inmovilizado en el suelo de una nave industrial. Se trata de una de las escenas que aparecen en los vídeos que una organización criminal envió a los familiares de la víctima, a la que tenían secuestrada, para exigirles 700.000 euros por su liberación.

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Las imágenes, en las que se observan las agresiones a las que estaba siendo sometido el secuestrado, fueron una de las claves de la investigación que ha permitido localizarlo y liberarlo tras 36 horas de cautiverio.

La operación, desarrollada conjuntamente por la Policía Nacional y la Policía de Francia, se ha saldado con tres detenidos en La Junquera y Calatayud. A los arrestados se les atribuyen los delitos de pertenencia a organización criminal, secuestro y lesiones. Los dos presuntos cabecillas del secuestro han ingresado en prisión.

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Tal y como han referido fuentes policiales a través de un comunicado de prensa, los hechos habrían comenzado durante la madrugada del 23 de octubre, cuando dos ciudadanos fueron secuestrados en las inmediaciones de Madrid. Uno de ellos consiguió escapar de sus captores, mientras que el segundo permaneció retenido por la organización criminal.

Poco después, el hermano de la víctima aún retenida recibió una llamada desde un número desconocido en la que le reclamaban 700.000 euros a cambio de su liberación. La exigencia económica iba acompañada de un vídeo en el que se veía al hombre con el rostro tapado e inmovilizado en el suelo de una nave industrial. Durante la grabación, un vehículo tipo SUV pasaba por encima de sus piernas y le provocaba un desplazamiento de rótula.

Una compra de grandes cantidades de comida en Calatayud La investigación permitió identificar el vehículo utilizado en las agresiones y localizarlo en distintos puntos de las provincias de Guadalajara y Zaragoza. Los agentes consiguieron detectar a sus ocupantes en una gasolinera de la autovía A-2, donde comprobaron que adoptaban numerosas medidas de seguridad para evitar el seguimiento policial, con cambios constantes de velocidad y giros inesperados.

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Los investigadores lograron seguir sus movimientos hasta una casa rural de la provincia de Soria, donde los sospechosos pernoctaban. A la mañana siguiente, abandonaron temporalmente el alojamiento para desplazarse hasta Calatayud, donde realizaron una compra de grandes cantidades de comida y otros enseres. Su intención era disponer de provisiones suficientes para permanecer en la vivienda durante un periodo prolongado sin necesidad de salir.

Mientras tanto, los agentes mantenían el contacto con los familiares del secuestrado ante la posibilidad de que los captores volvieran a comunicarse con ellos. Sin embargo, no consiguieron obtener ninguna prueba de vida.

La situación se complicó durante la tarde del 24 de octubre, cuando dos de los investigados abandonaron la casa rural en dirección a Francia. Circulaban a gran velocidad, llegando a aproximarse a los 200 kilómetros por hora.

Durante ese desplazamiento, la familia comunicó a los agentes que los secuestradores les habían asegurado que su familiar había sido asesinado. Incluso afirmaban disponer de vídeos en los que aparecía muerto y con un ojo mutilado.

Los dos cabecillas del secuestro, detenidos en la frontera francesa Ante la posibilidad de que los sospechosos estuvieran trasladando el cadáver a Francia para ocultarlo y refugiarse posteriormente en ese país, los investigadores desplegaron un dispositivo que permitió interceptar el vehículo en La Junquera.

Los dos ocupantes fueron detenidos. Según la investigación, se trataba de los presuntos cabecillas de la organización criminal y responsables de organizar el secuestro.

Tras estas detenciones, los otros dos individuos que permanecían en la casa rural de Soria abandonaron precipitadamente el alojamiento en otro vehículo y emprendieron la huida en dirección a Zaragoza.

Los agentes consiguieron interceptarlos a la altura de Calatayud. En el interior del coche viajaba uno de los sospechosos junto al hombre secuestrado, que fue liberado después de aproximadamente 36 horas de cautiverio.

La víctima fue trasladada a un centro sanitario, donde le diagnosticaron un desplazamiento de rótula como consecuencia del atropello que aparecía en las grabaciones enviadas a su familia.

Bridas y vestigios de ADN en la nave de Guadalajara Tras su liberación, el hombre relató a los investigadores que había sido secuestrado junto a un amigo, que consiguió escapar. Durante el cautiverio, sus captores lo trasladaron por diferentes ubicaciones para evitar que pudiera identificar dónde se encontraba. Permanecía con el rostro cubierto y, en ocasiones, era inmovilizado con cinta americana mientras sufría agresiones físicas y torturas.

La investigación condujo a los agentes hasta una nave industrial de Guadalajara que los integrantes de la organización tenían arrendada y en la que se habrían producido las agresiones. Durante el registro localizaron bridas, documentación y vestigios de ADN de la víctima.

Además, en el vehículo interceptado en Calatayud encontraron el contrato de arrendamiento de estas instalaciones y dos matrículas francesas que, presuntamente, los investigados pretendían utilizar para sustituir las originales una vez cruzaran la frontera.

La operación concluyó con tres detenciones y dos entradas y registros: una en la nave industrial de Guadalajara y otra en la vivienda de Soria donde pernoctaban los investigados.