Las lluvias provocan desbordamientos, inundaciones y cortes de carretera en varios puntos de Ávila

Las intensas lluvias registradas durante las últimas horas en la provincia de Ávila están provocando desbordamientos de cauces, inundaciones, desprendimientos y numerosas incidencias en distintos puntos de la provincia. La Agencia de Protección Civil de Castilla y León señala a Casavieja, Mombeltrán y El Barraco como algunas de las localidades más afectadas.

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Uno de los puntos más complicados se encuentra en la zona de La Rinconada, en El Barraco, donde las gargantas bajan desbordadas debido al elevado caudal. La fuerza del agua está provocando inundaciones y arrastres de materiales, obligando al corte de una carretera.

Entre los materiales desplazados por las precipitaciones se encuentran también cenizas y restos procedentes del incendio de Burgohondo, lo que está dificultando las labores de limpieza. Los trabajos para retirar los residuos ya han comenzado, aunque se prevé que se prolonguen debido a la cantidad de material acumulado.

La subida del nivel del agua también ha provocado inundaciones en garajes y viviendas, especialmente en aquellas construcciones situadas en las proximidades de los cauces.

Riesgo de nuevos desprendimientos El Ayuntamiento de El Tiemblo ha advertido asimismo de la situación en la carretera que comunica la zona de la Presa del Burguillo con La Rinconada, donde las fuertes precipitaciones están ocasionando desprendimientos y caída de materiales sobre la vía.

Ante el riesgo de que puedan producirse nuevos incidentes, desde el Consistorio se recomienda “encarecidamente evitar los desplazamientos por esta zona, salvo que sean estrictamente necesarios”.

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Los servicios de emergencia y los equipos encargados del mantenimiento de las vías trabajan ya para restablecer la circulación y garantizar la seguridad en los puntos afectados.