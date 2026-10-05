Localizan el cadáver de un joven en las inmediaciones del Cañón de la Horadada, en Palencia

La Guardia Civil ha localizado este lunes el cadáver de un joven en las inmediaciones del Cañón de la Horadada, en Palencia, tras varias horas de búsqueda después de que se alertara de su desaparición en Aguilar de Campoo.

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Según ha recogido Europa Press, el cuerpo sin vida fue localizado alrededor de las 14:30 horas de este lunes, 5 de octubre.

Tal y como ha informado EP la Guardia Civil de Palencia recibió durante la madrugada el aviso por la desaparición de un vecino mayor de edad de Aguilar de Campoo y activó un amplio dispositivo para tratar de localizarlo.

En el operativo participaron varias patrullas de Seguridad Ciudadana, la USECIC y el SEPRONA, además de un helicóptero del Servicio Aéreo de la Guardia Civil, el equipo PEGASO y el equipo ROCA.