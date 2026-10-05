Mañueco celebra "el final" de un Gobierno "nefasto para España"

El presidente de la Junta de Castilla y Léon, Alfonso Fernández Mañueco, ha celebrado este lunes “el final” de un Gobierno “nefasto para España". Estas declaraciones se han llevado a cabo tras el anuncio, en torno a las 9:00 horas de este lunes, de elecciones generales por parte del presidente del Ejecutivo central, Pedro Sánchez.

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Un adelanto electoral al que, según Fernández Mañueco, ha sido “obligado por los españoles”: “Sánchez llega a estas elecciones sin haber resuelto ni uno solo de los problemas de los españoles y además está rodeado por la corrupción”, ha apuntado Fernández Mañueco, tal y como ha recogido la agencia Ical.

En este sentido, según Mañueco, el presidente del Gobierno es “incapaz de resolver el problema de la vivienda y de solucionar el problema de la invasión de Ceuta”. Estas situaciones, focos principales de la actualidad nacional, "son tan solo un reflejo de lo vivido en los últimos ocho años con un Sánchez incompetente para dar soluciones y más centrado en aferrarse al poder”, tal y como opina el preidente de la Junta de Castilla y León.