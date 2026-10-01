Abierto el plazo para participar en el VII Concurso Municipal de Bandas y Solistas

Desde este jueves, el Ayuntamiento de Salamanca ha abierto el plazo para participar en el VII Concurso Municipal de Bandas y/o solistas, dirigido a los grupos de música salmantinos. Según apuntan desde la organización, en este certamen podrán participar todas las bandas o artistas de nuestra provincia con temas propios que abarquen cualquier estilo musical. Para entrar en el concurso, los participantes tendrán que enviar un tema propio a través de un archivo mp3 o wav en la plataforma creada en la web www.ciudaddecultura.org, desde este 1 hasta el 30 de octubre.

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En relación a las bases que regulan este VII Concurso, recogen que, al menos el 75% de los miembros de la banda participante, deberán estar empadronados en algún municipio de la provincia de Salamanca con antelación al 1 de enero de este año. Además, podrá participar cualquier banda o solista con trabajos discográficos propios y autoeditados.

El jurado del VII Concurso Municipal de Bandas y/o Solistas de Salamanca estará formado por dos representantes de la Fundación Salamanca Ciudad de Cultura y Saberes y dos personas vinculadas con el sector musical, artístico y cultural de la ciudad de Salamanca. A partir de la segunda fase se incorpora también la votación popular.

Fases del concurso En relación a las fases del VII Concurso Municipal de bandas y/o solistas se desarrollará, en total se llevarán a cabo cuatro fases eliminatorias. En la primera, el jurado elegirá un máximo de veinte bandas o solistas que pasarán a la segunda fase. Todas ellas dispondrán de una sesión de estudio profesional, incluida grabación de un tema y mezcla básica. El plazo para realizarla es entre el 15 de diciembre de 2026 y el 30 de enero de 2027. La renuncia a esta sesión de estudio será motivo de descalificación.

Entre esas veinte bandas, en una segunda fase el jurado y la votación popular seleccionarán seis bandas que deberán realizar dos sesiones de estudio y una sesión de mezcla profesional, entre el 8 de marzo y el 8 de abril. En la tercera fase el jurado y la votación popular seleccionarán a las tres bandas o solistas que pasarán a la final.

Finalmente, el resultado de las votaciones se dará a conocer, antes del 15 de mayo de 2027, a través de la web de la Fundación Salamanca Ciudad de Cultura y Saberes. Así, la fase final del concurso consistirá en una actuación en directo de los tres finalistas en el mes de junio. La actuación de cada banda y/o solista tendrá como máximo media hora de duración, tras la cual tendrán lugar las votaciones del jurado para otorgar el primer, segundo y tercer puesto del concurso.