Llega a Salamanca 'Las madres del 36', una obra ambientada en la Guerra Civil

'Las madres del 36' será presentada este viernes en la Torre de los Anaya.

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Se trata de una novela histórica y humana que ha sido escrita por Juan Carlos López Medina, que está ambientada en los primeros meses de la Guerra Civil española, donde se relata la vida de las familias que han estado marcadas por la violencia, las divisiones políticas y la pérdida.

La protagonista principal, bajo el nombre de María, representa a esas mujeres que con sus maridos desaparecían tras una detención o una denuncia. La obra combina también a personajes de ficción con acontecimientos históricos que han sido reales.