La Red de Bibliotecas Municipales de Salamanca presenta su programación cultural de este último trimestre del año. Entre estas propuestas, destaca el VII Festival de Folk, VOLTEO 2026 en su tercera edición y el XX Festival de Magia. Estos tres eventos se desarrollarán en el teatro de la Biblioteca Municipal Torrente Ballester y se complementarán con conciertos, estrenos de documentales, exposiciones y actividades de promoción de la lectura y participación social en las siete bibliotecas que forman parte de la red municipal.

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VII Festival de Folk En concreto, el VII Festival de Folk, bajo el lema ‘En la biblioteca, otoño se escribe con folk’, reunirá a artistas de referencia en la música tradicional. Fetén Fetén abrirá el ciclo el 24 de octubre a las 18:30 horas con ‘El mágico planeta de los instrumentos insólitos’; mientras que le seguirá María de la Flor el 5 de noviembre a las 19:00 horas con ‘Todo lo demás’. Por su parte, el Naán actuará el 12 de noviembre a las 19:00 horas con ‘Versos del Páramo Negro’, tras haber sido reconocido en 2018 con el premio al mejor disco europeo. Por último, el festival concluirá el 19 de noviembre a las 19:00 horas con la actuación Caamaño Ameixeiras.

VOLTEO 2026 Por otro lado, VOLTEO 2026, el Festival del Movimiento de Salamanca, ocupa cuatro fines de semana de noviembre con danza, teatro, circo y performance. En concreto, el 7 de noviembre a las 18:30 horas se presentará 'Re. Cuerda', un espectáculo de circo contemporáneo para niños y niñas a partir de 6 años. El 13 de noviembre a las 19:00 horas, por su parte, será el turno de ‘E-Motions’, danza para jóvenes y adultos; mientras que el 14 de noviembre a las 18:30 horas se llevará a cabo ‘Nautilus. 20.000 leguas de viaje submarino’.

El 20 de noviembre a las 19:00 horas, por su parte, ‘Concierto Nº3’ se presentará; mientras que el público más pequeño podrá disfrutar de ‘El mar’, Premio Nacional de Artes Escénicas 2013, el 21 de noviembre a las 18:30 horas. Por último, el 21 de noviembre a las 18:30 horas se realizará el taller 'Habilitar el vacío', 'Vacía' el 27 de noviembre a las 19:00 horas y ‘Grillos y luciérnagas’, a partir de 3 años, el 28 de noviembre a las 18:30 horas.

El XX Festival de Magia El XX Festival de Magia, que se celebrará del 11 al 13 de diciembre, reunirá a Paco González, Mago Roger, Patri Zenner, Víctor Cerro y Raúl Alegría, entre otros artistas. Este año incorpora dos talleres, uno dirigido a madres y padres y otro para niños. Además, Paco González llevará su espectáculo ‘Sortilegios’ a seis bibliotecas de la Red entre el 14 y el 19 de diciembre, y su exposición ‘Gabinete de Curiosidades’ podrá visitarse en la Biblioteca Torrente Ballester del 27 de noviembre al 9 de enero.

La programación incluye también conciertos de música brasileña patrocinados por la Fundación Cultural Hispano Brasileña y la Junta de Castilla y León; propuestas de carácter social y educativo; y demás actividades que se podrán consultar en la página web del Ayuntamiento de Salamanca.