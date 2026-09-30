El Danzarillo del Tormes llegará a Salamanca con una jornada dedicada a la música y a la cultura tradicional

Este sábado, desde las 12:00 horas, la plaza del Cristo del Amor y de la Paz La Feria Municipal de Asociaciones incorpora este año el Danzarillo del Tormes con una jornada dedicada a la música y la cultura tradicional. Tal y como apunta el Ayuntamiento de Salamanca, esta feria se presenta como un espacio para "conocer la actividad de las entidades del barrio y, al mismo tiempo, disfrutar de una programación cultural que apuesta por la participación, la música y el encuentro entre vecinos".

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En otras palabras, la entidad busca acercar la cultura tradicional a la ciudadanía desde un formato abierto, accesible y participativo, favoreciendo así el encuentro entre vecinos, músicos y colectivos culturales.

Danzarillo De Tormes

Así, en este proyecto, el foco principal es la música, que se utiliza como una herramienta de convivencia, para acercar así "los ritmos y la práctica musical al público y fomentar la participación activa de vecinos y asistentes".

En concreto, la actividad comenzará a partir de las 12:00 horas con un taller de percusión con Álvaro Menéndez, al que seguirán las actuaciones del grupo salmantino Folk on Crest a las 13:00 horas y de Perfusión Afrogalega a las 14:30 horas.

Debido a las previsiones de lluvia, el Ayuntamiento de Salamanca ha apuntado que, en caso de precipitaciones, las actividades se trasladarán al Centro Municipal Integrado de La Vega Impulsada por la Asociación de Vecinos El Tormes, organizador principal del evento.