Dakidarría o Navajazo Escrotal para llenar la plaza de San Román por el XXXI Farinato Rock

El Farinato Rock vuelve con más fuerza que nunca a Salamanca para llenar de música la plaza de San Román. Con 31 ediciones a sus espaldas (contando con la de este 2026), serán un total de cinco grupos los que completen el cartel que se podrá disfrutar este sábado, 3 de octubre, desde las 19:00 horas. Los grupos que actuarán sobre el escenario serán Dakidarria, Estrés, Navajazo Escrotal, Lacaraba y Campamento Lumbre.

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El festival se ha convertido con el pasar de los años en una de las citas de obligado visionado en la capital del Tormes, reuniendo a cientos de jóvenes al son de la música de las mejores bandas del rock, punk y ska del momento. Por el escenario, en otras ediciones, han pasado grupos como Sons of Aguirre, Iratxo O Gomad! & Monster.

Concierto De Sons of Aguirre En El Farinato Rock

El evento que organiza el Colectivo Estudiantil Alternativo, contará no solo con música en su programación, sino con diferentes talleres que servirán como previa el día anterior. La jornada que se celebrará el viernes, 2 de octubre, habrá un acto de “La lucha antifascista hoy” de la mano de las organizaciones Respuesta Valladolid, El Bierzo Antifascista y Juventud Unida Salamanca; por otro lado, se impartirá un taller de autodefensa a cargo de la Juventud Comunista (UJCE) y se finalizará la jornada con música en directo para amenizar el final del día con la presencia de Annatomika y DJ Set.