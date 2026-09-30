Salamanca arranca un octubre de cultura para todos los públicos

Salamanca arranca el mes de octubre con una programación cultural que incluye exposiciones, conferencias, cine, actividades familiares y propuestas de divulgación en diferentes espacios de la ciudad.

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Entre las iniciativas más destacadas se encuentra la programación impulsada por la Biblioteca Pública de Salamanca, en colaboración con el Archivo Histórico Provincial y el Museo de Salamanca, que han preparado la exposición y el ciclo de conferencias ‘Salamanca Desamortizada’. La iniciativa contará con la participación de historiadores, juristas y especialistas en la materia.

El cine tendrá también un papel protagonista durante octubre. La Filmoteca de Castilla y León, con sede en Salamanca, desarrollará distintas actividades con motivo del Día del Cine Español, que se celebra el 6 de octubre, y del Día Mundial del Patrimonio Audiovisual, el 27 de octubre.

Además, continuará el ciclo ‘FilmoCyL en corto’, que acercará diferentes selecciones de cortometrajes a varios puntos de Castilla y León.

El 24 de octubre, con motivo del Día de las Bibliotecas, la Biblioteca Pública de Salamanca se sumará a las actividades organizadas en Castilla y León para reivindicar el papel de estos espacios como lugares de acceso a la cultura y al conocimiento.

La programación incluye propuestas destinadas a diferentes públicos, con talleres, actividades de animación, conferencias, artes escénicas y otras iniciativas.

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Por ello, las actividades en Salamanca forman parte de una programación cultural autonómica que reúne 562 actividades durante el mes de octubre en las nueve provincias de Castilla y León. El programa general incluye 47 exposiciones temporales, 37 visitas guiadas, 62 charlas, conferencias, cursos y encuentros, 43 actividades musicales y conciertos, 184 espectáculos de teatro y artes escénicas, 49 ciclos de cine y 135 cursos, talleres y actividades didácticas y familiares.