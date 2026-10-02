El Danzarillo de Tormes se traslada al CMI de la Vega debido a la previsión de lluvia

El Centro Municipal Integrado de la Vega se convierte en el nuevo escenario del Danzarillo de Tormes, un esperado festival de folk dedicado a la música y a la cultura tradicional que se celebrará este sábado a las 12:00 horas.
Así lo ha informado el Ayuntamiento de Salamanca a través de sus redes sociales, detallando que la actividad pasará de llevarse a cabo en la plaza del Cristo del Amor y de la Paz a celebrarse en el Centro Municipal Integrado de la Vega debido a las altas probabilidad de precipitaciones.
A pesar de este cambio, el programa se mantendrá tal y como estaba previsto, con todas las actividades y actuaciones programadas. En concreto, la actividad comenzará a partir de las 12:00 horas con un taller de percusión con Álvaro Menéndez, al que seguirán las actuaciones del grupo salmantino Folk on Crest a las 13:00 horas y de Perfusión Afrogalega a las 14:30 horas.