El Danzarillo de Tormes se traslada al CMI de la Vega debido a la previsión de lluvia

El Centro Municipal Integrado de la Vega se convierte en el nuevo escenario del Danzarillo de Tormes, un esperado festival de folk dedicado a la música y a la cultura tradicional que se celebrará este sábado a las 12:00 horas.

Publicidad Publicidad

Así lo ha informado el Ayuntamiento de Salamanca a través de sus redes sociales, detallando que la actividad pasará de llevarse a cabo en la plaza del Cristo del Amor y de la Paz a celebrarse en el Centro Municipal Integrado de la Vega debido a las altas probabilidad de precipitaciones.