La afición del Guijuelo llenará de nuevo el Municipal Luis Ramos

El Club Deportivo Guijuelo logró un gran resultado en la ida de las semifinales por el ascenso a Segunda RFEF. Los chacineros vencieron por 2-3 en La Nueva Balastera al Palencia CF con goles de Elorza, Álex García y José Ruiz.

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Ahora, la vuelta se disputará el domingo, a las 18 horas, en el Municipal Luis Ramos. Y el Guijuelo no tiene ninguna duda de que la afición responderá y llenará el campo durante el partido para alentar al equipo de Rodrigo Hernando.

El ganador de esta eliminatoria jugará contra el vencedor del cuadro canario. En la ida, el Tamaraceite goleó por 3-0 al San Fernando.