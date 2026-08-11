La Unión Deportiva Santa Marta ficha a Álex Iniesta. El zaguero, de 22 años, llega procedente del filial del Hércules y se pone a disposición de Mario Sánchez para la temporada en Tercera RFEF.
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Desde el club tormesino le definen como "un futbolista joven, con experiencia en Tercera Federación y margen de crecimiento, que llega para reforzar la línea defensiva del primer equipo y aportar competitividad, trabajo y ambición".
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El club tormesino todavía tiene varias situaciones abiertas para acabar a apuntalar la zaga y llegar de la mejor forma posible tanto a la Copa RFEF como al debut en Tercera RFEF.