El alpinista Carlos Soria, protagonista de una nueva jornada de CharrAventura

El Teatro de Unicaja acogerá el próximo viernes 23 de octubre, a las 18:30 horas, una nueva jornada de CharrAventura, las jornadas de montaña y aventura organizadas por el Grupo Salmantino de Montaña (GSM), junto a los clubes Salandar, B612 y Acción Charra de Escalada (ACHE).

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La cita reunirá a algunas de las figuras más destacadas del mundo de la montaña y las expediciones, con la participación del alpinista Carlos Soria, que ofrecerá la charla “Carlos Soria, una vida en la montaña”, y de Álvaro Morán, Sergio Mateos, Rafa Martin y Marcos Garrido, protagonistas de la conferencia “Los funcionarios del hielo”.

La jornada permitirá a los asistentes conocer de primera mano las experiencias, retos y aprendizajes de deportistas vinculados a la montaña y a las expediciones en condiciones extremas, a través de sus propios relatos y experiencias.

A las 18:30 horas comenzará la charla con “Los funcionarios del hielo” con Álvaro Morán, Sergio Mateos, Rafa Martín y Marcos Garrido; mientras que a las 20 horas llegará el turno de Carlos Soria.

“Con una trayectoria marcada por algunas de las cumbres más importantes del planeta, Soria ha desarrollado durante décadas una intensa actividad en las grandes cordilleras del mundo, manteniendo además su compromiso con el alpinismo a una edad en la que continúa afrontando nuevos desafíos”, explican desde la organización.

La entrada a las jornadas requiere invitación, que podrá recogerse a partir del viernes 16 por un donativo de 4€ en los siguientes espacios colaboradores: Centro de Escalada La Ola y Deportes Alonso. El 10% de lo recaudado irá destinado a Yo Soy Joëlette. Asociación sin ánimo de lucro dedicada a promover el senderismo inclusivo y el deporte adaptado mediante el uso de sillas de ruedas todoterreno de una sola rueda llamadas Joëlettes.