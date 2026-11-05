Astu: "El objetivo es estar arriba y hacer playoff"

Jorge González Rojo 'Astu' se encuentra feliz en el Ciudad Rodrigo. El técnico del conjunto mirobrigense alaba la actitud de sus jugadores en el día a día, se fija el reto del playoff y también da su visión sobre el fútbol salmantino.

Publicidad Publicidad

Su Ciudad Rodrigo, cuarto. “Estamos contentos. Es cierto que el último partido en casa perdimos una oportunidad importante de sumar tres puntos y esperemos no acordarnos. El resto de partido, el equipo ha estado muy bien excepto con el Ribert, que nos quedamos con uno menos en el minuto 5”.

Próxima jornada, ante el Villa de Simancas. “Nosotros estamos contentos a nivel defensivo y tal vez coincide con la pretemporada que hicimos, que los rivales nos sometieron y nos hicieron trabajar mucho en defensa. Ahora buscamos tener más oportunidades. El equipo entrena a un nivel muy alto de compromiso y de calidad”.

Publicidad Publicidad

Una plantilla renovada. “Era uno de los requisitos. Los jugadores estaban contentos con nosotros y nosotros con ellos y es la base para poder hacer un buen año. Cuando cogí el equipo, tenía la duda de cómo entrenarán. Y me ha sorprendido su nivel de compromiso”.

¿Cuál es el objetivo de la temporada? “El objetivo es estar arriba y hacer playoff. El club también nos ha indicado lo mismo. Ya sabes que en eso soy muy claro. Para poder ascender queda muchísimo y la competición está muy igualada, ya ves los resultados que siempre se gana ajustado. Menos La Bañeza, a todos les cuesta ganar”.

¿En qué ha cambiado Astu con el paso de los años? “Antes era un obseso de la táctica y de detalles que a veces no se pueden controlar, me gustaba controlar todo del equipo. Y ahora te das cuenta que el fútbol te lleva a otro tipo de situaciones y en estas categorías hay que saber gestionar el grupo para saber exigirles y así tener enganchados a los máximos posibles. Cuando eres joven, te crees que la verdad absoluta en todo. Ahora, de una manera más relajada, vivir así en el Ciudad Rodrigo”.

Publicidad Publicidad