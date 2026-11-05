El Salamanca Fútbol Sala recibe a un Segunda División en Copa del Rey

El Salamanca Fútbol Sala quería a un Segunda División en el sorteo de Copa del Rey. Y así lo ha dictaminado el bombo de la RFEF. El equipo charro se verá las caras con el Atlético Ibiza, de la División de Plata del fútbol español.

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El choque se jugará en el pabellón de La Alamedilla aunque todavía no está confirmado si será el martes 24 o el miércoles 25 de noviembre.

Por lo pronto, el Salamanca Fútbol Sala se enfrenta al Vilalba FS, a las 19 horas del sábado, en el pabellón de La Alamedilla en un partido correspondiente a la Segunda B.