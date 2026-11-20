El Ayuntamiento de Salamanca reabrirá el próximo lunes el campo de fútbol norte del Complejo Deportivo Ángel Pérez Huerta tras una renovación integral con una inversión cercana a los 500.000 euros.

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La actuación más destacada ha sido la instalación de césped artificial nuevo homologado por la FIFA, con certificaciones FIFA Quality y FIFA Quality Pro, que garantiza mejores condiciones de juego, calidad y seguridad.

Se trata de uno de los campos más utilizados de Salamanca, donde entrenan cada semana unos 400 deportistas de los clubes Helmántico, Atlético Femenino y Unionistas.

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Entre las principales mejoras también destacan la instalación de 16 nuevos proyectores LED, la renovación de los accesos y la creación de una zona de calentamiento, además de una rampa para mejorar la accesibilidad.