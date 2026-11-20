El Alfonso San Casto acoge este sábado el duelo estrella del grupo octavo de la Tercera RFEF. A partir de las 16:30 horas, la UD Santa Marta y el Palencia Cristo Atlético se juegan el liderato de la competición. Los de Mario Sánchez llegan con dos puntos de ventaja respecto al equipo de Chuchi Jorqués.

Publicidad Publicidad

Pero no será el único duelo directo para los equipos charros. De hecho, los cuatro equipos de la provincia salmantina tendrán partido parejos en la clasificación. Unionistas B visita el complicado campo del Villaralbo a las 16 horas y el Salamanca CF UDS B recibe al Calasanz de Soria a las 16:30 horas en Las Pistas.

Para el domingo queda el choque entre el Palencia CF y el Guijuelo en La Nueva Balastera (12 horas). Los de Jorge García tienen otra oportunidad para agarrarse a la zona alta de la clasificación.