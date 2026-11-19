Sergio de la Fuente fue uno de los fichajes del verano para el Atlético Carbajosa. El vitoriano dejó claro desde el primer momento su liderazgo y su experiencia en la categoría y es el máximo anotador del equipo charro.

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En los siete partidos jugados, De la Fuente ha encestado un total de 116 puntos para el Atlético Carbajosa; con una media de 16,57 puntos por encuentro disputado.

El jugador, de 37 años y 1,98 metros, se muestra como un punto seguro para Sergio Irles y desde el que construir el proyecto dentro de la pista.