El CDF Helmántico, penalizado por alineación indebida en Regional de Aficionados
El club charro ganó en el debut de la competición al Sariegos del Bernesga, pero el Comité ha dado la razón a los visitantes en su reclamación
El CDF Helmántico comenzó la competición con un triunfo por 3-0 al Sariegos del Bernesga en la Regional de Aficionados. Los verdes vencieron con tantos de Daniel Vicente, Sergio Gutiérrez y Hugo Martín.
Sin embargo, el conjunto leonés denunció una alineación indebida de uno de los futbolistas salmantinos (que arrastraba de la pasada campaña) y el Comité de Competición le ha dado la razón al Sariegos del Bernesga.
Por lo tanto, el equipo de Álvaro Rodríguez pasa de tener cuatro puntos de seis posibles en el arranque liguero a contar con un casillero de -2.
Este domingo, el Helmántico recibe al Victoria en el Alfonso San Casto (a las 17 horas) y se quiere poner con saldo positivo en la clasificación.
