Celta de Vigo y Sporting de Gijón, dos históricos del fútbol español que se enfrentarán a Salamanca y Guijuelo en Copa del Rey

La suerte de los bombos ha hecho que dos históricos del fútbol español lleguen a la provincia de Salamanca en la primera ronda de la Copa de SM el Rey: RC Celta de Vigo y Sporting de Gijón.

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El estadio Helmántico será testigo de un nuevo enfrentamiento en el torneo por excelencia del fútbol español entre Salamanca CF UDS y Celta de Vigo, partido que ya se dio en la misma competición en 2024 con un abultado resultado en favor de los gallegos (0-7).

Iker Muniain ha sido la mano inocente que ha sacado la bola de su propio equipo, la última que quedaba, con Sergio Canales como el extractor de la papeleta que ha dejado definitivo el encuentro del Salamanca en esta primera ronda.

Aunque de Segunda División, el Guijuelo también recibirá a un histórico del fútbol español y, curiosamente, también se volverá a ver las caras en el campeonato con el Sporting de Gijón. Los chacineros recibirán al conjunto asturiano en el Municipal Luis Ramos como ya hicieran en 2023. Ese partido, se cerró con un 0-3 en favor del equipo gijonense.

El cuadro de partidos con equipos salmantinos representados en esta primera ronda de Copa del Rey, lo cierra el encuentro de Unionistas frente al Real Ávila.

Los de Javi Medina se desplazarán al estadio Adolfo Suárez (Segunda RFEF) para medirse al conjunto abulense, puesto que el factor campo beneficia al equipo de menor categoría.