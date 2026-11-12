El Club Rítmica Salamanca se proclama campeón de Castilla y León en categoría alevín absoluto

El Club Rítmica Salamanca participó el pasado 8 de noviembre en Roa de Duero (Burgos) en el Campeonato de Castilla y León de Conjuntos y en el clasificatorio para la Copa de España Base Individual, obteniendo excelentes resultados en ambas competiciones.

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En la modalidad individual, cinco gimnastas del club consiguieron su clasificación para la Copa de España Base Individual, para obtener el pase al nacional había que clasificarse en las cinco primeras posiciones de cada categoría: Álex Redondo ( campeón en categoría prebenjamín), Martina Carretero (segunda clasificada en categoría prebenjamín), India Marcos (tercera clasificada en categoría alevín), Claudia Siesto (tercera clasificada en categoría cadete) y Lidia Hernández (cuarta clasificada en categoría cadete).

También participó Ruth Roncero, que en esta ocasión no consiguió la clasificación, a pesar del trabajo y la evolución demostrados durante la temporada.

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Por su parte, el conjunto alevín absoluto del Club Rítmica Salamanca se proclamó campeón de Castilla y León, sumando un nuevo éxito deportivo para la entidad.

El Campeonato de España de conjuntos y la Copa Base Individual se celebrará del 9 al 13 de diciembre en Valladolid.

“Desde el club destacan su satisfacción por los resultados obtenidos y, especialmente, por el esfuerzo, la dedicación y la progresión de todas sus gimnastas. Estos resultados suponen un nuevo impulso para el Club Rítmica Salamanca, que continúa trabajando con el objetivo de seguir creciendo y afrontando nuevos retos deportivos”, explican desde el club charro.