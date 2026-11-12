Daida García, campeona de Castilla y León en las tres modalidades de ciclismo

Daida García es una de las promesas del ciclismo charro. La joven deportista ha conseguido en este año 2026 ser campeona de Castilla y León en las tres modalidades de ciclismo que ha disputado. El 8 de marzo ganó el título de mountain bike en la localidad de Béjar (Salamanca); el 5 de abril, el de ciclismo en ruta en Burgos; y el pasado 7 de noviembre el de ciclocross, en Ávila.

Publicidad Publicidad

La carrera de Ávila se celebró en el parque natural El Soto, en un circuito diseñado por el club Avibike CD Tuva, y tuvo todos los ingredientes necesarios para un trazado muy divertido con zonas de arena hasta obstáculos de madera y tramos de curvas enlazadas.

Publicidad Publicidad

En su manga, de categoría infantil, Daida compitió con algunas de las rivales más fuertes de la temporada. Desde la salida la ciclista salmantina sorprendió con un fuerte ritmo que le permitió marcar distancia respecto a sus rivales.

En el tramo técnico de arena aumentó la ventaja hasta medio minuto, que ya pudo conservar hasta cruzar la línea de meta, imponiéndose a Mariela Pérez (SAN Sebastian de los Reyes U.C.) y Valeria Sánchez-Quiñones (E.C. Vértice CX Team), que completaron el podio.

Publicidad Publicidad

Daida García afronta en el 2027 su último año en categoría de escuelas, el tercer año ya con