El salmantino Jaime Lizana Ciudad se ha clasificado para las semifinales del Campeonato de Europa de Kickboxing, que se ha disputado del 6 al 15 de noviembreen Macedonia del Norte, tras imponerse al polaco Maciej Konarzewski en la categoría de Full Contact -67 kg.



De esta manera, Lizana se sitúa entre los cuatro mejores de Europa y buscará en su próximo combate un puesto en la final.



Por su parte, Laura Cortés Martín, que competía en -50 kg, ha finalizado su participación tras caer frente a Anastasiia Parkhovich en Point Fighting y contra la irlandesa Eryn Birkhead en Light Contact.



En cambio, Claudia Criado Gutiérrez, en -60 kg, tampoco pudo superar sus primeros enfrentamientos, perdiendo ante la polaca Julia Smialkowska en Point Fighting y contra la suiza Maeline Lachaud en Light Contact.