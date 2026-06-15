El Club de Tenis de Mesa Baucan Salamanca se proclama Campeón de Castilla y León por Equipos en Veteranos +40

El Club de Tenis de Mesa Baucan Salamanca ha conquistado el título de Campeón de Castilla y León de Tenis de Mesa por Equipos en la categoría Veteranos +40 en el campeonato celebrado los días 20 y 21 de junio en Valencia de Don Juan (León).

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Pedro Bautista y Armando Seronero fueron los artífices de este éxito colectivo, que sitúa al conjunto salmantino en lo más alto del pódium regional. Además, Armando Seronero completó una destacada actuación individual al colgarse la medalla de bronce en la categoría individual Veteranos +40, redondeando una jornada histórica para el club.

Estos resultados reflejan el nivel técnico y la dedicación de los deportistas del Club de Tenis de Mesa Baucan Salamanca, así como el creciente peso del tenis de mesa salmantino en el panorama competitivo de Castilla y León.