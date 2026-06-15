Éxito del Gimnasio Kata de Salamanca en Madrid

El deporte salmantino vuelve a estar de enhorabuena gracias al extraordinario papel desempeñado por los representantes del Gimnasio Kata en el reciente Campeonato disputado en Madrid. La expedición charra regresó a casa con un magnífico botín de dos medallas, un oro y una plata, demostrando el altísimo nivel técnico de las jóvenes promesas que se forman en las instalaciones de este centro deportivo de Salamanca.

Publicidad Publicidad

La gran triunfadora de la jornada fue Ángela de Arcos, quien se proclamó campeona indiscutible al colgarse la medalla de oro en la categoría infantil. Ángela completó un torneo impecable, superando a todas sus rivales con una solvencia técnica y una madurez sobre el tatami que sorprendió a los jueces y asistentes, confirmando su excelente progresión deportiva bajo la tutela de los entrenadores del Gimnasio Kata.

El éxito de la expedición se completó con la sobresaliente actuación de Sergio de Arcos, quien se alzó con la medalla de plata en la categoría benjamín. En una de las categorías más competitivas y concurridas del torneo, Sergio desplegó un juego brillante y una combatividad ejemplar que le permitieron avanzar con paso firme hasta la gran final, cediendo únicamente en un ajustado combate que le otorgó un meritorio y valioso subcampeonato.

Este doble éxito ratifica la excelente labor que realiza el Gimnasio Kata de Salamanca en la formación de jóvenes talentos. Con años de experiencia en la enseñanza de las artes marciales y el deporte de base, el centro se ha consolidado como un referente de disciplina, valores y rendimiento técnico, impulsando el nombre de Salamanca a lo más alto del panorama deportivo nacional.