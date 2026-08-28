Dani Cordero, nuevo lateral del CD Guijuelo

El Club Deportivo Guijuelo ha anunciado la contratación de Dani Cordero. El conjunto chacinero cuenta ya con veinte piezas para Jorge García y se hace con los servicios del joven lateral.
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El zaguero, de 21 años, se formó en las categorías inferiores del Flecha Negra y del Badajoz y la pasada campaña jugó 442 minutos con el Rayo Cantabria en Segunda RFEF.
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“Dani llega para aportar su calidad, trabajo y experiencia al equipo y afrontar con ilusión esta nueva etapa defendiendo la camiseta del CD Guijuelo”, inciden desde el club chacinero.