Dani Cordero, nuevo lateral del CD Guijuelo

El Club Deportivo Guijuelo ha anunciado la contratación de Dani Cordero. El conjunto chacinero cuenta ya con veinte piezas para Jorge García y se hace con los servicios del joven lateral.

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El zaguero, de 21 años, se formó en las categorías inferiores del Flecha Negra y del Badajoz y la pasada campaña jugó 442 minutos con el Rayo Cantabria en Segunda RFEF.