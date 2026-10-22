David Alcaide y Fran Sánchez, la pareja 'carbajoseña' que vuelve a hacer historia en el panorama del billar internacional

Un nuevo logro internacional viaja hasta Salamanca. Esta vez, la mirada se posa sobre David Alcaide y Francisco Sánchez, dos deportistas profesionales del billar que han conseguido convertir a España en campeona del mundo gracias a su victoria en el WPA Men’s Doubles 10-Ball World Championship 2026.

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Según explica Sánchez, que al igual que Alcaide es vecino de Carbajosa de la Sagrada, el tercero de esta selección fue Jonás Souto: “Aunque era un campeonato por parejas, en el equipo éramos tres”. Tal y como explica, aunque Souto participó en alguna ronda, los ‘carbajoseños’ fueron los jugadores de la ronda final.

Así, el desarrollo de este mundial no fue fácil. Según explica Alcaide, la pareja consiguió vencer en las dos primeras rondas contra Inglaterra y Canadá. En cambio, el ambiente cambió en la tercera ronda, con la derrota de España contra América: “En ese momento, pasamos a la fase de perdedores”.

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La buena racha volvió en la cuarta competición, cuando la pareja de carbajoseños ganó contra Vietnam, tras el cual venció contra Taipei. En las semifinales, más adelante, vencieron a Polonia. Para concluir con la competición, llegó la final, cuando finalmente vencieron contra Filipinas.

De esta manera, España se convirtió en campeona del mundo de billar de bola 10. Pero, ¿qué sienten los propios deportistas tras haber conseguido este logro? Según explica Alcaide, este gran logro convierte a la pareja en la única que ha ganado dos veces tanto el Mundial de bola 9 como el Mundial de bola 10: “Por eso es muy especial para nosotros”. Con esta declaración, hace referencia a su victoria en el pasado año 2022, cuando esta pareja ganó el gran título internacional por parejas disputado en Londres.

El campeonato internacional de Bali, una victoria más en el historial de la pareja En cambio, este no es el único logro que han conseguido estos tres deportistas españoles. En cuanto a Jonás Souto, cuenta con el título de campeón del mundo júnior; mientras que Francisco Sánchez es campeón del mundo varias veces, tanto de bola 8 como bola 9.

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David Alcaide, por su parte, ha sido campeón de la Moscone Cup un total de seis veces: “Esta es una competición que se hace a final de año, donde juegan los cinco mejores jugadores americanos de la temporada contra los cinco mejores jugadores europeos”, explica. Por pareja, Fran Sánchez y David Alcaide cuentan con los dos citados títulos de campeones del mundo.

Un calendario lleno de metas En relación a las próximas metas de esta pareja de deportistas, el calendario de competiciones se encuentra repleto de torneos en lugares como Filipinas. Otro de los sitios es Qatar, donde se encontrarán con un “torneo importantísimo”. Según como funcione esta competición, podría dar tiempo a competir en un torneo europeo en Gandía. “Más adelante, después de unas semanas de descanso en casa, nos enfocaremos en América, donde nos encontraremos con dos competiciones”.

La importancia de Salamanca a la hora de mejorar su trayectoria profesional En cuanto al comienzo de esta pareja en el mundo profesional del billar, David Alcaide detalla que los dos deportistas empezaron en años diferentes. En concreto, Alcaide, al tener 47 años, arrancó su carrera antes que Fran Sánchez, que tiene 34 años de edad: “Siempre he sido un poco el ‘hermano mayor’ de él”, dice entre risas.

Para la carrera profesional de David Alcaide y Fran Sánchez, Salamanca se ha convertido en un lugar muy importante. Hace en torno a 11 años, la pareja deportista decidió mudarse a la provincia del Tormes, en concreto al municipio de Carbajosa de la Sagrada: “A raíz de ese momento, empezamos a unir lazos y a construir una bonita amistad. Hemos entrenado juntos, hemos competido juntos y hemos vivido experiencias tanto positivas como negativas juntos”, detalla David, reconociendo que esa relación es fundamental a la hora competir.

Además, la provincia del Tormes también fue determinante a la hora del patrocinio. “Nosotros jugábamos muy bien antes de llegar a Salamanca, pero a nivel europeo y mundial no teníamos esa ayuda que necesitábamos”, explica Alcaide. En cambio, gracias a los patrocinios que consiguieron en Salamanca tanto Fran como David, empezaron a competir a todos los sitios sin estar pendientes únicamente de los premios y el dinero. “Nos empezamos a centrar en dar lo mejor de nosotros, en disfrutar y en entrenar para lograr mostrar nuestra mejor versión”.

A partir de ese momento, la forma de juego de David Alcaide y Francisco Sánchez cambió: “Hemos mejorado en muchas cosas”, reconoce Alcaide, tomando como ejemplo aspectos como el juego táctico, el juego de ataque o el juego defensivo. En cambio, entre los aspectos contribuyentes a esta mejoría, destaca una principal: la experiencia. “Hace tiempo, en muchas ocasiones estábamos a un muy buen nivel, pero al no tener esa experiencia nos poníamos nerviosos cuando vivíamos esos momentos de tensión y no sabíamos controlarlo”, concluye.