Tres deportistas de la Escuela Élite, al Campeonato de Europa de Kickboxing

Jaime Lizana Ciudad, Laura Cortés Martín y Claudia Criado Gutiérrez participarán, representando a la Federación Española de Kickboxing y Muay Thai del 6 al 15 de noviembre, en el Campeonato de Europa de Kickboxing, que se celebrará en Macedonia. Y lo harán como parte de la Selección Española.

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Esta importante cita internacional reunirá a algunos de los mejores deportistas europeos de las diferentes modalidades de kickboxing, en una competición de máximo nivel en la que los representantes salmantinos tendrán la oportunidad de demostrar su preparación y competir frente a destacados rivales del panorama internacional.

“La participación de tres representantes de la escuela salmantina supone un reconocimiento al trabajo, la dedicación y el esfuerzo desarrollado tanto por los deportistas como por el equipo técnico de Escuela Élite Kickboxing Salamanca”, indican desde el club charro .