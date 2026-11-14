Derrotas de Avenida y Atlético Carbajosa en Tercera FEB

Dos derrotas para los equipos charros en Tercera FEB. Tanto Avenida como Atlético Carbajosa cayeron en sus encuentros como visitantes de esta jornada.

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El Atlético Carbajosa perdió por 94-77 en casa del Marín Ence. El encuentro parecía encarrilado a falta de diez minutos (60-69). Sin embargo, un tremendo parcial local de 34-8 cambió completamente el encuentro y dejó el triunfo en casa del Marín Ence.

También sucumbió Avenida. Los charros perdieron por 108-87 en la pista de Círculo Gijón y pagaron cara su endeblez defensiva. Rebergen, con 22 puntos, el mejor de Avenida.