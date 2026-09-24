Diez medallas para el Osaka y el Kyoto 

Gran nivel de los clubes salmantinos de karate (Osaka y Kyoto) en el Regional cadete, junior y sub21 celebrado el pasado domingo. La expedición charra logró diez medallas: seis oros, una plata y tres bronces.

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El próximo 10 de octubre se celebrará la preselección con todos los medallistas regionales para representar a Castilla y León en el próximo campeonato de España, que se celebra en Valencia el próximo mes de noviembre.