Dimite el director deportivo del Real Salamanca Monterrey

El Real Salamanca Monterrey ha comunicado la dimisión de Pepelu como director deportivo del histórico club amarillo. “Más allá de su labor profesional, queremos destacar y agradecer su cercanía y el compromiso que Pepelu ha tenido con jugadores, cuerpos técnicos, familias y miembros de la directiva”, explica desde el RS Monterrey.

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El club amarillo ha anunciado que Ramón Vicente pasa a ser su nuevo director deportivo para dar continuidad al trabajo realizado en los últimos meses.