Tres oros salmantinos en el PPA Tour Europe P250 Barcelona

Los salmantinos Ángel Trigo y Alberto Romano firmaron una destacada actuación en el PPA Tour Europe P250 Barcelona Open al conquistar juntos el oro en dobles masculinos de mayores de 35 años.

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Ángel Trigo completó el torneo con otros dos títulos: el oro en individual masculino de mayores de 35 años y el oro en dobles mixtos de mayores de 35 años. En total, se proclamó campeón en las tres categorías en las que compitió.

La Professional Pickleball Association (PPA), uno de los principales referentes mundiales de este deporte, ha apostado por ampliar su circuito internacional con torneos en Europa. La cita de Barcelona marcó el comienzo de su temporada en España.