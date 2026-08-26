La Escuela de Triatlón Salmantina se queda a la puerta de la final del Campeonato del Mundo U15

Los seis deportistas de Escuela Triatlón Salmantina debutaron con la selección española en el Campeonato del Mundo de Pentatlón Moderno que se disputa esta semana en Madrid. Los charros quedaron repartidos en los dos grupos de clasificación, con Yon Sánchez y Rodrigo de la Fuente en el grupo A y Marcos González, Javier Cábañas, Jorge Cruz y Miguel López en el grupo B.

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Sesenta deportistas en liza y solo 36 puestos en la final, 18 para cada uno de los grupos. Pese a la gran actuación, finalmente ninguno de los nuestros logró el pase a la gran final.

Yon González fue el mejor clasificado de los salmantinos, obteniendo la 22ª plaza en el grupo A, justo por delante de su compañero Rodrigo de la Fuente. Yon firmaba además una excelente 15ª posición en el láser-run final, aunque no pudo remontar los puntos suficientes para alcanzar la gran final.

Misma suerte para los charros en el otro grupo clasificatorio, donde Marcos López se llevó la 24ª plaza, seguido de Javier Cabañas, Jorge Cruz y su hermano Miguel López, respectivamente.

Un gran debut para estos jóvenes salmantinos representando a la roja en todo un Campeonato del Mundo. Sí habrá representación española en la final, gracias a Daniel Lerin, Max de Tierra y Tito Hernández que lograron colarse entre en el top36.