La Escuela Triatlón Salmantina saborea el éxito nacional en el Campeonato de España de Láser Run

La Escuela Triatlón Salmantina ha escrito una de las páginas más brillantes de su historia reciente tras su arrolladora participación en el Campeonato de España de Láser Run, cita en la que su cantera masculina de la categoría U15 (Sub-15) ha protagonizado un dominio absoluto a nivel nacional.

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El gran nombre de la jornada fue el de Rodrigo de la Fuente Castillo, quien completó una carrera perfecta para coronarse flamante Campeón de España al detener el cronómetro en un espectacular tiempo de 0:06:34. El éxito del club salmantino fue redondo gracias a la brillante actuación de Yon Sánchez González, quien cruzó la meta apenas once segundos después (0:06:45) para colgarse la medalla de plata y certificar un doblete histórico en el podio nacional para Castilla y León.

Lejos de conformarse con las dos primeras posiciones, la Escuela Triatlón Salmantina demostró el altísimo nivel de su bloque en este campeonato estatal al situar de manera consecutiva a tres deportistas más en la zona noble de la clasificación: Jorge Cruz Sánchez rozó las medallas con una meritoria 4ª plaza (0:07:14); Javier Cabañas Cascón f inalizó en la 5ª posición (0:07:22); y Miguel López Gómez amarró el 6º lugar absoluto con un registro de 0:07:39. El festival del club charro lo cerró Marcos López Gómez en una sólida 7ª plaza nacional (0:07:41), completando una superioridad grupal insólita en una competición de este calibre.

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La jornada de relevos mixtos dejó otra de las grandes alegrías del campeonato en la categoría U19 (Sub-19). La triatleta Patricia Cruz, formando una dupla imbatible junto a Mario Barcenilla, se coronó de forma brillante como Campeona de España de Relevos Mixtos U19. Ambos atletas completaron una carrera sensacional, dominando su categoría con autoridad y deteniendo el cronómetro en un tiempo final de 0:17:41 para colgarse la medalla de oro nacional.

La representación del club también dejó su impronta en las categorías de veteranos de este Campeonato de España. En la exigente disciplina de Máster 50 (M50), el triatleta José Andrés Cruz Hortal firmó una notable participación rindiendo a gran nivel frente a los mejores especialistas del país, lo que le valió para conquistar una meritoria 6ª posición nacional con una marca de 0:08:48.

Con estos resultados en el Campeonato de España de Láser Run, la Escuela Triatlón Salmantina no solo reafirma el excelente trabajo realizado con su estructura de menores, sino que se posiciona en primera línea nacional de las disciplinas combinadas, motivando a toda la delegación a seguir preparando con máxima ilusión sus próximos objetivos deportivos.