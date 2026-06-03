Unión del CDF Arelsa y el CB Cabrerizos

Alianza entre dos clubes de baloncesto en nuestra provincia. El CDF Arelsa y el CB Cabrerizos han llegado a un acuerdo para que el baloncesto de cantera no deje de crecer.

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“El gran objetivo de este acuerdo es muy sencillo: abrir caminos. Con esta unión, las dos entidades aseguran un proyecto deportivo completo y a largo plazo. Ningún jugador o jugadora verá frenada su progresión ni tendrá que buscar fuera su sitio; desde que empiezan a botar el balón en la escuela hasta que llega el momento de competir en las categorías sénior más altas, tendrán una estructura sólida que los acompañará en cada paso”, explican los dos clubes.

Y sentencian: “esta vinculación no es un simple papel firmado, es el compromiso que asumimos con nuestras familias. Queremos que cada chico y chica que se ponga nuestra camiseta sepa que tiene un futuro por delante para seguir disfrutando, aprendiendo y compitiendo al máximo nivel, sin perder nunca la esencia de lo que somos: una gran familia que ama el baloncesto".