La familia Recio dejará de ser el patrocinador principal de Perfumerías Avenida al final de esta temporada

El presidente de Perfumerías Avenida, Jorge Recio, ha anunciado que su empresa dejará de ser el patrocinador principal del equipo a final de temporada.

"Han sido muchos años, 25. Estaba bastante entero y me he venido un poco abajo. Tengo muchas cosas que contaros y unas reflexiones que he hecho a parte. La familia Recio desea comunicar que al término de la presente temporada dejará de ser el patrocinador principal de Perfumerías Avenida", anunció Jorge Recio.

El propio presidente del club recordó el palmarés del equipo: "Somos el club de baloncesto femenino más laureado de España. Casi 30 títulos que han colocado a Salamanca en el panorama nacional y europeo".

Además, visiblemente emocionado, afirmó que se ha involucrado en la búsqueda de un nuevo patrocionador oficial y que seguirá colaborando con la cantera y la Fundación. "Avenida afronta una nueva etapa en su gestión que necesita todo la atención en su negocio y el servicio a los clientes. Un club deportivo de esta altura necesita un patrocinador que le ponga toda la atención. Me he implicado personalmente en la búsqueda de otro patrocinador que continúe con el club. La familia Recio mantendrá la implicación con la Fundación y la cantera del club", sentenció Jorge Recio.

Jorge Recio, minutos antes de entrar al Ayuntamiento de Salamanca | FOTO ANDREA MATEOS

Lo que sí quiso dejar claro fue que el club seguirá en Salamanca: "Hemos puesto más de 19 millones de euros en estos 25 años. Nunca se ha planteado la venta de la plaza. Hay mucho bueno aquí para poder seguir funcionando".

Y concluyó describiendo cómo han sido sus últimos meses: "Conocí a una persona que se llamaba Jonathan que fue cómplice de todo ello. Empezamos a trabajar en un traspaso y trabajé duro con él. Está claro que tenía la fecha marcada y se lo expliqué a gente importante en el mundo del baloncesto nacional. El Ayuntamiento entró en shock y que hay que intentar salvarlo y siempre nos han ayudado. Hemos recibido muchas puertas cerradas en las grandes empresas de Salamanca. Pero creemos que esto no se puede perder. Cuando venía a los partidos, me preguntaba qué iba a hacer toda esta gente. Esto es tan importante y todavía no tenemos nada cerrado, somos optimistas porque hay una empresa. Me gustaría que respetaseis los tiempos".

Por último, agradeció a Carlos Mendez, Ester, Raquel y Germán y a los compañeros del CB Tormes. Y a Jonathan. "Sin ti, no estaríamos en esta situación. Me has dado las fuerzas suficientes para seguir. Gracias a mis hermanos y a Arantxa", finalizó Jorge Recio.