El filial de Unionistas se impone a la Real Sociedad C

El filial de Unionistas realizó un viaje hasta Zubieta para medirse allí a la Real Sociedad C. El equipo de Sergio Hernández se llevó la victoria por 0-1 con un gol de Asier Berzal en el minuto 40.

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Los charros siguen con su preparación para el debut liguero en Tercera RFEF y ya cuentan con todos sus efectivos a las órdenes del técnico. Sergio Hernández se mantiene en el 1-4-3-3, su dibujo más reconocible, y busca un juego de pie por dentro y con ruptura en los costados.