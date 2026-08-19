El filial de Unionistas se impone a la Real Sociedad C

El filial de Unionistas realizó un viaje hasta Zubieta para medirse allí a la Real Sociedad C. El equipo de Sergio Hernández se llevó la victoria por 0-1 con un gol de Asier Berzal en el minuto 40.
Los charros siguen con su preparación para el debut liguero en Tercera RFEF y ya cuentan con todos sus efectivos a las órdenes del técnico. Sergio Hernández se mantiene en el 1-4-3-3, su dibujo más reconocible, y busca un juego de pie por dentro y con ruptura en los costados.
El goleador de la tarde fue Asier Berzal, uno de los fichajes del mercado de verano. El centrocampista, con pasado en la cantera de la Real Sociedad, hizo el único tanto del encuentro en Zubieta.