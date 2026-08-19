El Salamanca FS y el Albense FS ya conocen a sus rivales

El Salamanca Fútbol Sala y el Albense FS ya conocen a sus rivales para la próxima temporada en Segunda División B. Los dos equipos charros comenzarán la competición el próximo 19 de septiembre en el grupo 1 de la categoría de bronce del fútbol sala español.
El grupo estará formado por los equipos de Galicia, Asturias y Castilla y León: O Esteo FS, Stellae Leis Pontevedra FS, Noia Portus Apostoli FS, SD Xove FS, ADC Lugo Sala, 5 Coruña FS, Grupo Forma-T Vilalba FS, CD Composala, Ribeira FS, Racing de Mieres, Deporcyl Guardo FS, River Zamora FS, FS Salamanca Energía Duero, Atlético Benavente FS, CD Albense FS y CD Tierno Galván.
Ahora falta por conocer cuáles serán los emparejamientos de la competición y, como no podía ser de otra forma, también se conocerán los derbis charros tanto en Salamanca como en Alba de Tormes.