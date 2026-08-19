El Salamanca FS y el Albense FS ya conocen a sus rivales

El Salamanca Fútbol Sala y el Albense FS ya conocen a sus rivales para la próxima temporada en Segunda División B. Los dos equipos charros comenzarán la competición el próximo 19 de septiembre en el grupo 1 de la categoría de bronce del fútbol sala español.

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El grupo estará formado por los equipos de Galicia, Asturias y Castilla y León: O Esteo FS, Stellae Leis Pontevedra FS, Noia Portus Apostoli FS, SD Xove FS, ADC Lugo Sala, 5 Coruña FS, Grupo Forma-T Vilalba FS, CD Composala, Ribeira FS, Racing de Mieres, Deporcyl Guardo FS, River Zamora FS, FS Salamanca Energía Duero, Atlético Benavente FS, CD Albense FS y CD Tierno Galván.