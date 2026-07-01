Si la semana pasada era Vega Iglesias la que daba el subcampeonato en la categoría cadete al Mirat Team, este pasado fin de semana era Gemma Toledo la que conseguía ser subcampeona de España en Sabiñánigo.

Las corredoras del Mirat cuajaron una excepcional actuación metiendo a tres de las componentes del equipo entre las cinco de cabeza que se jugaron las medallas. La carrera se disputó en un circuito duro que además del calor hacía que solo finalizaran veinticinco corredoras en las tres vueltas del trazado del Pirineo oscense.

Lidia Castro tras meterse en el grupo de cabeza perdía las opciones de la disputa por las medallas por una avería en un lance de la carrera peor aún así conseguía ser cuarta. Carla Bañuls finalizaba en novena plaza, Naxara Odriozola que rodó en el grupo cabecero durante la mayor parte de la carrera fue decimosegunda y Adriana Vargas decimoséptima.

Por otro lado Lidia Castro conseguía el bronce en el campeonato de España de contrareloj individual.

Lejos de allí Gisela Herrero conseguía una nueva victoria en la copa de España de XCO que la lleva al liderato y vestirá con el maillot en la última y decisiva prueba a finales de julio.

Las Junior del Mirat se enfocarán ahora en la disputa de uno de las pruebas más importantes de la temporada como es el Tour de Valromey, que se disputará la próxima semana donde las corredoras se medirán a las mejores ciclistas y equipos del mundo.