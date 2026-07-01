María Guinaldo cambia la pista por la arena

María Guinaldo, jugadora del Balonmano Salamanca de categoría infantil, se encuentra en el Campeonato de España de Selecciones Autonómicas (CESA) de Balonmano Playa.
La charra participa con la Federación de Castilla y León y se ha adaptado de forma perfecta al nuevo modelo de juego en el cambio de la pista a la arena.
"Es un orgullo ver como el esfuerzo, la constancia y el trabajo diario tienen su recompensa. Te deseamos mucha suerte en esta gran experiencia y estamos seguros de que disfrutarás al máximo defendiendo los colores de Castilla y León", aseguran desde el Balonmano Salamanca.