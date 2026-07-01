María Guinaldo cambia la pista por la arena

María Guinaldo, jugadora del Balonmano Salamanca de categoría infantil, se encuentra en el Campeonato de España de Selecciones Autonómicas (CESA) de Balonmano Playa.

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La charra participa con la Federación de Castilla y León y se ha adaptado de forma perfecta al nuevo modelo de juego en el cambio de la pista a la arena.