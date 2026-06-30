Villardón, nuevo jugador del Palencia Cristo Atlético

El Palencia Cristo Atlético ha firmado al lateral Hugo Villardón. El salmantino, de 21 años, deja atrás toda su etapa de formación y competición en la Unión Deportiva Santa Marta y recala en la escuadra de Chuchi Jorqués.

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La pasada campaña, Hugo Villardón jugó más de dos mil minutos en el equipo tormesino entre Copa RFEF, Tercera RFEF y playoff de ascenso a Segunda RFEF, donde cayó lesionado en el duelo de ida ante el Guijuelo.