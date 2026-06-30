El Béjar Industrial prosigue su confección de la plantilla y el club textil mantienen su fe en la continuidad del núcleo duro de la plantilla. Rivi contará una campaña más con Gorjón, Cornejo y Maíllo.
Pero no se queda solo ahí el movimiento en la plantilla del Béjar Industrial. El lateral derecho Romerito, que la pasada campaña jugó en el juvenil de Unionistas, se incorpora como nuevo jugador del equipo textil.
“Trabajo, experiencia y entregara para reforzar nuestra banda derecha. Estamos convencidos de que su trabajo y experiencia serán un gran aporte para nuestro equipo”, afirman en el Béjar Industrial.