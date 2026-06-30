El club textil también se refuerza con la llegada de Romerito, procedente del juvenil de Unionistas

El Béjar Industrial prosigue su confección de la plantilla y el club textil mantienen su fe en la continuidad del núcleo duro de la plantilla. Rivi contará una campaña más con Gorjón, Cornejo y Maíllo.

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Pero no se queda solo ahí el movimiento en la plantilla del Béjar Industrial. El lateral derecho Romerito, que la pasada campaña jugó en el juvenil de Unionistas, se incorpora como nuevo jugador del equipo textil.