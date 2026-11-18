El Guijuelo perdió por 2-1 en La Caldera ante el Atlético Mansillés en un duelo aplazado en el grupo octavo de Tercera RFEF.

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Los locales golpearon muy pronto con un tanto de penalti a los nueve minutos de juego. Pero el Guijuelo se repondría, también desde los once metros, con un tanto de José Ruiz en el minuto 36.

La segunda mitad se disputó con un césped ya maltrecho y con mucho barro. Ya fue un duelo de pocas ocasiones. Y ahí el Atlético Mansillés acertó con la suya en el minuto 87 para llevarse el encuentro. En el descuento, Adrián disparó al poste y el Guijuelo se volvió de vacío.