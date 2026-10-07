Ya hay horarios para los partidos de Copa del Rey

La Real Federación Española de Fútbol ha notificado este miércoles los horarios de la siguiente eliminatoria de la Copa del Rey.

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El Salamanca CFUDS recibirá a un primera división en el estadio Helmántico. El miércoles 28 de octubre a las 21.00 horas, el equipo de Iker Muniain se verá las caras con el Celta de Vigo.