Un heróico Guijuelo, con infarto incluido, se mete en la final para ascender a Segunda RFEF

El Guijuelo se jugaba toda una temporada en el Municipal Luis Ramos. Las gradas y el ambiente cantaban al son del ascenso a Segunda RFEF, división deseada que muchos consideran que se merece la localidad chacinera, uno de los referentes futbolísticos de la provincia de Salamanca.

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Los once guerreros que saltaban al campo eran J. Guzmán, Boigues, Florez, Jose Ruiz, Hugo García, Alex García, Elorza, A. Martín, Javi Alonso, Tresgallo y Kinateder. Todo estaba puesto sobre la mesa para enfrentarse a un sólido Palencia Club de Fútbol entrenado por el mítico Walter Pandiani, que ya sabía lo que era competir al máximo nivel.

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La primera parte comenzaba con un tímido Guijuelo que apenas atacaba durante los primeros 30 minutos, un hecho que el Palencia no dudó en aprovechar con varias ocasiones peligrosas que no lograban alcanzar la red de Johan. El respeto entre ambos equipos marcó esos compases iniciales.

A medida que pasaban los minutos, el Guijuelo lograba achicar balones y ganar metros. Lo aprovechó para marcharse hacia la portería rival hasta llegar a la ocasión más clara de la primera parte para los verdes, con un disparo de Tresgallo desde la frontal del área que se marchaba rozando el palo izquierdo de la meta defendida por Lisardo. Todo precedido por una buena galopada de Florez por banda, que levantó al público de sus asientos.

La tónica de los primeros 45 minutos era la de un Guijuelo con la situación totalmente controlada en defensa, pero siempre pendiente de un Palencia que no dudaría en atacar en la segunda parte. Sin cambios, pero bajo las órdenes claras de Pandiani de ir a por el partido, los visitantes salieron del descanso con una marcha más.

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