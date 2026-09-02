Jorge de Vicente firma por el filial del Elche

El salmantino Jorge de Vicente ha fichado por el filial del Elche hasta 20208. El atacante militó la pasada temporada en el Atlético Albacete y en el Yeclano de Segunda RFEF. Entre ambos conjuntos jugó más de mil minutos y marcó un gol (en el Yeclano Deportivo 3-0 Atlético Malagueño).

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“Es un orgullo formar parte de este proyecto. Estoy muy agradecido por la confianza y con muchas ganas de empezar esta nueva etapa”, asegura el jugador salmantino en su presentación.